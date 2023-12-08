В Севастополе пройдет ярмарка «Новогодняя 2023»

План мероприятий

по организации специализированной ярмарки «Новогодняя 2023»

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 08.12.2023 г.; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 08.12.2023 г.; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке на период. Срок: с 08.12.2023 г. по 16.12.2023 г.; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений на период. Срок: с 08.12.2023 г. по 17.12.2023 г.; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 15.12.2023 г. по 17.12.2023 г.; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.12.2023 г. по 17.12.2023 г.; Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2023 г. по 17.12.2023 г.; Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.12.2023 г. по 17.12.2023 г.;

Адрес размещения площадки проведения специализированной ярмарки:

-город Севастополь, площадь 50-летия СССР, в районе дома № 9.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет № 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за участие за одно торговое место за продовольственную группу товаров и услуг общественного питания; 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в день за участие за одно торговое место за непродовольственную группу товаров.