«Битва дронов» в Севастополе: финал стартовал с уникальной выставки

В Севастопольском государственном университете торжественно открыли финальный этап регионального фестиваля «Битва дронов». Событие началось с презентации уникальной выставки технологических новинок, созданных севастопольскими и крымскими разработчиками.

Гости фестиваля увидели разработки стартап-студии «ИТ Гараж», которая представила универсальную платформу для управления беспилотниками и роботами «Wheelies». Эта платформа позволяет контролировать устройства разных производителей из одной системы. Компания «Фуга Инжиниринг» продемонстрировала безэкипажное судно «Фуга Табула» – универсальную платформу для электрического водного транспорта. Авиационный учебный центр имени Игоря Волка представил дрон VTOL-420 с размахом крыла 4,2 метра и дроны ХФ-350. АНО «Центр развития человеческого капитала» продемонстрировало оборудование, с которым будут работать финалисты «Битвы дронов»: биороботы, учебные судна с манипуляторами, наземные платформы-роверы, дроны «Бекас-700» и «Бекас-2500».

В программе финала «Битвы дронов» – соревнования в трех номинациях: «Земля», «Вода», «Воздух». Участники также будут состязаться в двух направлениях: «Лига пилотов» и «Лига инженеров-пилотов». Организаторы уже объявили финалистам главную задачу – итоговую миссию фестиваля.

Напомним, фестиваль «Битва дронов», организованный «Центром развития человеческого капитала» при поддержке «Движения первых», проводится в Севастополе впервые. С мая по сентябрь в нем приняли участие более 10 тысяч севастопольских школьников и студентов.

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