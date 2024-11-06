В Севастополь привезут уникальную икону

Феодоровская икона Божией Матери, которую доставят в Свято-Владимирский собор сегодня, 6 ноября, станет предметом особого внимания.

С 6 по 8 ноября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона чудотворный образ, привезенный из Костромского кафедрального собора, будет выставлен в Херсонесском мужском монастыре.

Эта икона считается защитницей семьи и помощницей в трудных ситуациях. Пары приносят молитвы о помощи в рождении ребенка, исцелении болезней репродуктивных органов, разрешении трудных родов. Образ способствует поиску верного и любящего спутника жизни.

6 ноября в 20:00 состоится торжественная встреча иконы в Свято-Владимирском соборе.

7 ноября: в 8:00 начнется Литургия, а с 10:00 до 20:00 каждые два часа будут проводиться молебны и акафисты (песнь, которую поют стоя), за исключением времени Литургии и вечернего богослужения, которое начнется в 17:00.

8 ноября с 10:00 до 14:00 также будут проходить молебны и акафисты, после чего в 14:30 состоятся проводы иконы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер