Депутат Госдумы предложил запретить Дедов Морозов «алкашей» и самим наряжаться в костюмы

Есть риск найти «простого алкаша». Так выразился о Дедах Морозах депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуме предложили россиянам самим наряжаться в костюмы Деда Мороза и поздравлять своих близких.

С таким предложением выступил Милонов, выразив сомнения в надежности аниматоров, так как существует риск наткнуться на неподобающих людей, таких как «алкаши».

Он отметил, что не все могут позволить себе нанять профессионала, и многие не удовлетворены качеством услуг, так как хотят видеть настоящих артистов, а не просто человека с перегаром.

Милонов подчеркнул важность соблюдения традиций и предложил организовать «шеринг» Деда Мороза среди членов семьи, чтобы каждый мог по очереди поздравлять родных. Он пришел к выводу, что дешевле и лучше купить костюм и самому стать Дедом Морозом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер