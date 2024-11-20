В Севастополь привезли мироточивую икону Пресвятой Богородицы

Сегодня, 20 ноября, во Владимирском соборе Свято-Владимирского Херсонесского монастыря митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил молебен перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» Донецкой.

Мироточивая чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» была принесена в Крымскую епархию по благословению митрополита Тихона.

Икона впервые замироточила 7 августа 2014 года в Донецке и с тех пор прославилась не только истечением мира, но и благодатной помощью Божией Матери по молитвам к ней в разных ситуациях, включая зону боевых действий, о чем свидетельствуют ордена и медали, оставленные в кивоте иконы.

В Свято-Владимирском соборе образ Богородицы будет находиться до 26 ноября, и поклониться ему можно ежедневно с 8:00 до 21:00.

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Кристина Ветер