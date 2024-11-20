Где в Севастополе не будет света 21 ноября

«Севкор» сообщает, где именно в Севастополе не будет света 21 ноября.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00

пр-кт Героев Сталинграда, 37; ул. Павла Корчагина, 16,22,24,28,30,34,34-А,7-В.

с 11:00 до 16:00 п. Кача

ул. Гастелло, 31; ул. Кожедуба, 14-30(чет),884,13-25(нечет),31,915; ул. Покрышкина, 2-78(чет),55-85(нечет),57-А,1501; ул. Осипенко, 20-22(чет); ул. Красноармейская, 4-А,48,262,1488.

с 09:00 до 16:00

с. Верхнесадовое пер. Подгорный, 1-21(нечет); ул. Севастопольская, 2-36(чет),35-Б,1-35(нечет); ул. Пирогова, 2-22(чет),1-9(нечет).

с 08:00 до 16:00 Винзавод – ул. Крестовского, 66А (ООО «Агрофирма «Золотая Балка»)