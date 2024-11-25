В Севастополь пришла зима? Как долго еще продлятся холода

В понедельник, 25 ноября, севастопольцы ощутили на себе приближение зимы. На улице существенно похолодало. И если многие ходили буквально пару дней назад нараспашку и без шапки, то теперь без головного убора и перчаток довольно холодно.

Это временно или крымская погода, действительно, вспомнила про зиму?

Синоптики говорят, что такого холода, как сегодня в ближайшие дни больше не будет.

Более того, к выходным потеплеет до +11…+10 градусов. Так что планы по поводу выезда на природу строить можно.

С 3 по 6 декабря будет дождливо, берите с собой зонты, но понижаться температура воздуха не будет вплоть до 9 декабря.