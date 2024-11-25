Где в Севастополе не будет света 26 ноября — список адресов

В Севастополе 26 ноября запланировано отключение света. «Севкор» сообщает, где именно это произойдет.

с 09:00 до 12:00 ул. Железнодорожная, 26; ул. Матвея Воронина, 1,5-7(нечет); ул. Надеждинцев, 18-А,16-18(чет),22,11; ул. Папанина, 2-10(чет); ул. Чесменская, 9,37; ул. Рабочая, 27,31.

с 13:00 до 18:00

пр-кт Октябрьской Революции, 47-49(нечет).

с 09:00 до 17:00

с. Верхнесадовое

пер. Подгорный, 1-21(нечет); ул. Севастопольская, 2-36(чет),35-Б,1-35(нечет); ул. Пирогова, 2-22(чет),1-9(нечет).

с 13:00 до 16:00

с. Родное

ул. Балаклавская, 30.

в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

с. Родниковое

ул. Куликова,1-А,5-А,1; ул. Менгирская, 10; ул. Скитальцев, 69.

с. Подгорное

ул. Полярная, 6-А,5-А,1-А,9-21(нечет),2,12,1-Д,1-5(нечет); ул. Прохладная, 2-1(чет)4,18,7; ул. Подводников,4,5,7; ул. Весенняя, 2-А,12-А,2,6,12,1; ул. Садовая, 466-468(чет),9-А,7-А,кад.401,1-9(нечет),13,467; КСП «Красный Октябрь», уч.314,78; ул. Уютная, 4-16(чет),28,1-А,1-Б,3-11(нечет); ул. Привольная, 14-16(чет),20,480,1-19(нечет). ул. Кронштадская, 6; ул. Фильченкова, 26-44(чет),17-27(нечет),35-39(нечет). ул. Ромашковая, 82-А,80-А,56-60(чет),66,72-82(чет),41-49(нечет),55,61,776; ул. Муромская, 182-А,188-А; СНТ «Подводник», 172/59,2768,271/158; ул. Горпищенко, 109/42,109/36,109/33,109/34,10, 93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5. ул. Маслиновая, 44-А,44,57,171/58,13. ул. Розы Люксембург, 60-82(чет); ул. Перекопская, 7. ул. Генерала Саймонова, 30-А,40-А,42-А,2-А,4-А,6-А,8-А,1-9(нечет),17-21(нечет), 33, 37, 41-51(нечет).

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 16:00

пос. Дергачи – ул. Кроссовая, 2,8,14-16(чет), ул. 1-я Беговая, 12-а,10-12(чет), 15-а,19-а,5,15, кад.575, ул. 2-я Беговая, кад.572, 11-а,11, кад.572, пер. Беговой, 10, кад.554-556(чет),586, кад.553,585, пр-д Беговой, 18, кад.598, кад.603, ТСН СТ «Дружба».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер