В Севастополе прошло первое заседание общественной палаты третьего созыва

На первом заседании общественной палаты, прошедшем 26 марта, прошла процедура избрания председателя палаты и представителя Севастополя в Общественную палату России.

Председателем стал капитан 2 ранга в отставке Александр Трошев. В состав общественной палаты РФ от Севастополя была избрана нотариус Наталья Кирюхина, которая была представителем и от прошлого созыва.

«Первое заседание общественной палаты прошло на лёгком старте, слаженно, учитывая разрозненность прошлого состава, этот созыв уже продемонстрировал свою работоспособность на благо севастопольцев. Единогласно были избраны глава палаты и представитель в общественной палате РФ. Приятно, что члены нынешнего созыва палаты представляют широкий круг севастопольской общественности», — поделилась с Севкором впечатлениями о первом заседании общественной палаты нового созывы представитель от заксобрания Наталия Самойленко.

Напомним, прошлая каденция общественной палаты Севастополя прославилась благодаря постоянным скандалам, противоборством кандидатов от заксобрания и губернатора.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя