В Севастополь идут морозы

Сегодня в Севастополе облачно и тепло, но уже завтра вечером температура опустится до — 3° мороза и пойдет снег, сообщает Крымгидрометцентр.

Сегодня облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.

Во вторник, 9 января, облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снежная крупа), днем без существенных осадков. Ветер северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3° тепла, с понижением днем до -1…-3° мороза. Днем местами на дорогах гололедица.

В среду, 10 января, переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем около 0°. Местами на дорогах гололедица.