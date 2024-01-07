Черноморский флот исполняет желания

На экскурсии, специально организованной Черноморским флотом, маленькая Елизавета исполнила своё новогоднее желание, посетив подводную лодку.

Его она загадала в рамках акции «Ёлка желаний». Елизавета осмотрела боевые посты и каюты подводников. В кают-компании военные моряки устроили для Лизы чаепитие и вручили новогодние подарки.

Отметим, что отец Лизы, служивший на патрульном катере «Раптор», погиб в 2022 году.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев совместно с вице-спикером заксобрания Ильей Журавлевым передали для нужд военнослужащих Черноморского флота 4 автомобиля повышенной проходимости (ЗИЛ, УАЗ Патриот, два УАЗ СГР).