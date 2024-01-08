На выставке-форуме «Россия» начался День Севастополя

На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ сегодня — День Севастополя. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

День начался на стенде города с исполнения гимна Севастополя и поднятия флага.

Поддержать Севастополь сегодня пришел и большой друг нашего города — сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, Владимир Машков.

В течение дня гости выставки смогут поучаствовать в интерактивных программах, мастер-классах, посмотреть выступления реконструкторов, посетить образовательные лекции. А вечером состоится грандиозный концерт «Севастополь — Город Героев». На сцену выйдут лучшие коллективы города, в том числе, легендарный ансамбль песни и пляски Черноморского флота, победительница телевизионного проекта первого канала «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля.