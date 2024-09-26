В Севастополе планово отключат свет в нескольких СНТ и жилых кварталах

В пятницу, 27 сентября, для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии в ряде СНТ и жилых кварталах.

В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа не будет эдектроэнергии на ул. 2-я Караньская, 18/1, 15/2, 15/1-А, а также в нескольких СНТ («Корабел», 287, 1042, «Икар-3», 4, 10, 20, 26, 34, 38, 180, 970, 1014, 25-А, 3-7, 17, 21,1071-1075(нечет); « Ригель», 116, 419-А, 501, 801; «Икар-2» ,52, 114, 134, 282, 292, 334, 412, 982, 295- А, 195, 273, 299, 421, 427, 649, «Вагонник», 5, «Овощевод», 10, 18, 22, 172, 176, 208,214-218(чет), 1, 1323, 171, 183, 187, 201, 213; пер.1-й Огородный, 8, ул. Виноделов, 34-36(чет), 40, 46, 52, 56, 208, 41-А, 45-А, 33-А, 15-17(нечет), 21, 33, 51; ул. Голицынская, 78/1, 88-А, 86-А, 44, 48-52(чет), 56, 64, 43-45(нечет), 49, 55, 59, 63, 79, 1347.

В это же время света не будет на нескольких улицах в Балаклаве: ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 71, 75-77(нечет), 24-А, 112; пер. Новикова, 182, 2-16(чет), 20-24(чет), 9-А, 7-А, 187, 9-Б, 7-9, 27; ул. Мира, 2-А; ул. Генерала Витмера, 7, 15-17(нечет), 25, 1339, ул. Аксютина, 6-А, 8-12(чет), 15-А, 13-35(нечет); ул. Василия Жукова, 38-А, 36-38(чет); ул. Солнечная, 16, 27-А, 25-Б, 27-А-2, 25; ул. Флюсовая, 7/2, 2-4, 7/1, 3-13(нечет), ул. Благодатная, 32-А, 28-А, 38-А, 22-32(чет), 38-40(чет), 25/1, 19-53(нечет), ул. Утренняя, 6-Б, 8-А, 2-Б, 2, 6-18(чет), 26, 7-11(нечет), 17, 25, 735; ул. Прохладная, 18; ул. Аланская, 23.

В поселке Любимовка света не будет в ЗАО имени Софьи Перовской, 274-276(чет), 280, 513, 273-275(нечет), 279, 515-517(нечет), 154, 216, 102 -104(чет), 116-118 (чет), 166, 134-138(чет), 110, 284, 290, 178, 314, 170, 210, 34, 174, 2080, 2078, 384, 38, 188, 536, 184, 542, 294, 748, 307, 111, 275, 53, 253, 137, 161, 169, 95, 141, 233, 136, 123, 131, 243, 121, 255, 2079, 1123, 109, 937, 1294, 479, 189, 938, 215, 7, 211, 1171, 172, 186, 244, 882, 1178, 1494, 179, 381, 715, 747, 877,1981, 168, 1824, 1952, 1948, 2095, 1988,1722, 2298, 2056, 2234, 1947, 1944, 2298, 2098, 2952, 1987, 2235, 171, 2095, 1988, 1949, 167, 167/74, 1961, 1990, 2057, 1989, 2199, 2219, 2214; ул. Батарейная, 56, 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 66, 64-А, 60, 8-Б, 62, 52, 54-А, 58-А, 58, 44, 46-А, 18/7, 18/9, 18/8, 32, 18/2-Ж, 58, 18/2, 54, 72, 1968, 1965; ул. Софьи Перовской, 122-124(чет), 136-А, 144-А, 132-А, 130, 146-А, 138-А, 130-А, 128, 96, 132, 134-А, 142-А, 140-А, 100,125-135(нечет), 139, 2311.

Ждет отключение электричества и жителей ул. Челюскинцев,138/45, 138/51, 138/43, 199, ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39; ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47; ул. 2-я Линия, 106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/1; ул. Федоровская, 442, 680, 439, 445, 659; проезд Федоровский, 402, ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167; ул. Летчика Мордина, 4-10(чет); ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31; ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213; проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949; ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет); СНТ «Усть-Бельбек», 300.

В период с 08:30 до 17:00 света не будет ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11(нечет); ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет); ул. Пластунская, 66/1, 48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98, 104; ул. Стрелковая, 2-22(чет), 1-23(нечет).

Ждут отключения электроэнергии и севастопольские села.

С 09:00 до 17:00 света не будет во Фронтовом (ул. Краснореченская, 22-А).

С 09:00 до 18:00 электроэнергии не будет на ул. КСП «Красный Октябрь» 180, 606, 616, 724-726, 760, 766, 770-776, 780-782, 78; 79, 181, 281, 417, 605, 613, 617, 619, 725-727, 733, 769-773, 777. В селе Тыловом света не будет на ул. Лазурная 2-8 (чет), 272; 1-5 (нечет), 5-А; ул. Склонная 6-10 (чет), 12-А, 14-18 (чет); 1-5 (нечет), 9; ул. Ясная 2, 8-10 (чет), 790, 791; ул. Ялтинская 2-А, 4, 8-12 (чет); ул. Водопроводная 1-5 (нечет), 1-Б; ул. Стахановская 2-22 (чет), 10-А, 28-3, 22-А, 34-А, 28/2; 15-17 (нечет), 15-А 1; пер. Земляной 2-А, 2-Б, 2-8 (чет), 16-20 (чет), 16-Б, 26-28; 1-7 (нечет), 3/2, 1-13 (нечет); пер. Плодовый 2-А, 4, 8; 1-9 (нечет); пер. Малиновый 2-12 (чет), 4-Б; 3-21 (нечет), 5, 5-А; ул. Баздыревой 2-18 (чет), 2-Б, 56-А, 56, 616; 1-19 (нечет), 3-А, 7-А, 7-Б, 59; пер. Сельский 568; 3, 7, 11, 569; ул. Севастопольская 6-Ж.

В селе Орлиное света не будет на ул. Культурная 2-16 (чет), 1-17 (нечет), 5-А, 7-А, 15-А, 17-А; ул. Механизаторов 2-22 (чет); ул. Пушкина 2-18 (чет), 5, 7, 17; ул. Благодатная 4, 4-А, 14; 1-3, 11-13, 19-21;пер. Батилиманский 4-А; КСП «Красный Октябрь» 58; 131, 583; пер. Западный 2; ул. Евгении Грунской 16-22 (чет); 1-5 (нечет); ул. Кедровая 4-А, 2-14 (чет); 7, 15; ул. Кипарисовая 10-22 (чет); 9-11 (нечет); ул. Ивана Пахомова 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 4-6, 12; 1-А, 1-7 (нечет), 433; ул. Родниковская 1, 2-В; ул. Тюкова 62-66 (чет), 68-А; 85-а, 81-89 (нечет); ул. Трактористов 2-12 (чет), 1-19 (нечет); пер. Форосский 5-7; 4, 8.

С 10:00 до 12:00 планируются отключения электроэнергии на ул. Хрусталева 72-Ж/4, 72-Ж/12, 72-Ж/14, 72-Ж/22, 72-1Ж/11, 72-Ж/21, 72-Ж/13, 72-Ж/15, 72-Ж/3, 74-А, 74-Б, 76, 76-В, 76-Б, 76-А, 76-Ж, 76-Г, 76-Б/2, 7-Б, 78, 74-Г, 78-Г, 78-Б, 82-Б, 74-А, 66, 84-Б; ул. Индустриальная 1, 28, 28/24, 28/70, 32; ул. Камышовое шоссе 2-А, 12-В, 12-Б; ул. Стахановцев 18, 20, 22, 27-А;ул. Шабалина 27-А;ГК «Кипарис-3», ООО «Рисинг», ИП Петров, ООО «Р-Юнион», ООО «Институт экологических проблем», ИП Васюченко, ООО «Санси-Плюс», ИП Родович, ООО «Амели-Скай», ООО «Севстройэлектро», ИП Майоров, ООО «Новые стройматериалы», ООО «Компания Форклас», ТСН «ТПК «Мельница», ООО «Дунайремстрой», ИП Марченко, ООО «Кирин», ООО «Южный берег», ООО «Авонавилона», ООО «Вектор», ИП Литунов, ООО «Светлый Крым», ГТСН «Дорожник», ИП Курсо, ООО «Интерстрой», ООО «Виннер Форд Севастополь», ООО «Альфа-Ти», ПК «ГСТ «Рябина», ИП Черников, ООО «Авто-холдинг», ООО «Спецремсервис», ООО «Джапан Карс Крым», ЧУ «ПООАШРОО «Севастопольский союз автолюбителей», ИП Захаров, ООО «ТСМ-Крым», ИП Николаенко, ИП Мкртчян, ООО «Крымойл», ООО «Крымнефтесервис».

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