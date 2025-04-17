Немецкая видеоигра Commandos: Origins исказила историю обороны Севастополя

Выпущенная 10 апреля тактическая стратегия Commandos: Origins от немецкой студии Claymore Game Studios вызвала возмущение у игроков из России, в том числе и Севастополя. Обещанные разработчиками «исторически достоверные локации Второй мировой» оказались далеки от фактов — особенно в миссиях, связанных с осадой города-героя.

Одной из главных претензий стала миссия под названием «Операция Страж». В ней игроки якобы в 1941 году уничтожают сверхтяжелое артиллерийское орудие «Дора» — хотя на самом деле эта гигантская пушка была впервые задействована именно при осаде Севастополя летом 1942 года.

«Дора» была не просто орудием, а настоящим символом разрушений, обрушившихся на город. Вес снаряда этого железнодорожного монстра превышал 7 тонн, дальность стрельбы достигала 47 километров, а для её обслуживания требовались сотни человек и отдельная железнодорожная ветка. В июне 1942 года «Дора» вела огонь по укреплениям Севастополя, включая бетонные форты, склады и подземные убежища. Орудие наносило разрушения, которые невозможно было остановить обычными средствами, и стало одной из мрачных легенд той осады.

Именно поэтому перенос «Доры» на год назад, да ещё и без упоминания Севастополя, многие считают не просто ошибкой, а искажением памяти о трагических событиях.

Это не единственный ляп. Миссия «Операция Тесак» перепутала даты и географию, якобы отправляя игроков в 1940-й на границу СССР и Польши, хотя аналогичная операция в реальности проходила в 1945 году в водах Скагеррака. Кроме того, в игре отсутствуют советские символы, а русская локализация страдает от грубых переводческих ошибок.

Напомним, севастопольская оборона 1941–1942 годов стала одной из самых драматичных страниц Великой Отечественной войны. Город держал осаду 250 дней, отражая натиск одной из сильнейших армий Европы. Для штурма Севастополя немецкое командование применило самое мощное артиллерийское орудие в истории — сверхтяжелую железнодорожную пушку «Дора». Это чудовище весило более 1350 тонн . Одним из наиболее известных эпизодов стал обстрел Форта «Максим Горький» и Северной стороны, где «Дора» нанесла огромный ущерб. После окончания битвы орудие вывезли обратно в Германию. В 1945 году его нашли взорванным немецкими сапёрами, чтобы оно не досталось союзникам.