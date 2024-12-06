Из-за роста ОРВИ в Севастополе ушли на карантин 89 классов

По словам заместителя директора департамента образования и науки Севастополя Елены Андрус в 12 школах закрыто 89 классов из-за распространения острой респираторной вирусной инфекции. 72 класса закрыты в двух школах, соответственно Севастопольская общеобразовательная школа №6 и Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Е. М. Бакуниной ушли на карантин согласно предписанию Роспотребнадзора. Школы не прекращают обучение, только приостанавливают очный образовательный процесс. Обучение будет продолжаться в дистанционном формате при помощи федеральной платформы Сферум и регионального ресурса РЕСО.

«Эти меря введены из-за превышения процента заболевших детей — это 10 %. Сейчас в городе 7 % заболевших и каждый день показатели растут», — отметила Елена Андрус.

Также закрыты 24 группы в 12 дошкольных учреждениях. Специалисты проводят дезинфекцию, обеззараживания воздуха и введен масочный режим.

«После 16 декабря в школе №6, и после 17 декабря в школе № 26 ребят ждут после карантина», — отметили в департаменте.

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Анна Левина