В Севастополе рассказали, как Украина украла Крым в 1954 году

Накануне юбилея «Крымской весны» в Морской библиотеке имени адмирала Лазарева состоялся круглый стол «Севастопольской – Крымской — Русской весне – 10 лет! Время выводов, размышлений и предложений на перспективу», где политики, ветераны Черноморского флота, представители науки и общественности вспоминали и анализировали события 2014 года и то, что предшествовало возвращению Города-Героя и Крыма в состав России.

«У нас отношение к новейшей истории зачастую своеобразное. Мы многие вопросы вместо того чтобы рассмотреть, откладываем на потом. И в этой связи 10-летие Русской весны является основанием, чтобы серьезно отнестись к новейшей истории России, значительная часть которой связана именно с городом-героем Севастополем и Черноморским флотом. Существует такая формула, которая стала устойчивой: Севастополь и Крым вернулись в родную гавань. Это справедливо, эти слова емкие, значительные, но вместе с тем их можно было бы дополнить. Кто-то отмечает, что Севастополь и Крым вернулись в родную гавань, а Черноморский флот из родной гавани никуда не уходил. И это, безусловно, верно», — сказал, открывая заседание, исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Организаторами круглого стола стали Институт стран СНГ и Институт стран СНГ в Севастополе в партнерстве с Военно-научным обществом Черноморского флота, Севастопольской Морской библиотекой им. М.П. Лазарева и Севастопольским региональным отделением Союза журналистов Росси. Участники обсудили флотораздел и борьбу за сохранение Черноморского флота для России, вспомнили о важности роли и деятельности пророссийских организаций на полуострове и Севастополе, проблемах статуса Крыма и Города-Героя. Особое внимание уделили незаконной передаче Крыма Украине в 1954 году и итогам крымского референдума 1991 года, когда жители проголосовали за независимость от Украины.

Корни сегодняшних враждебных отношений между Россией и Украиной лежат в том, что Украине, которая никогда в своей истории не была независимым государством, не хватило дальновидности понять, что в отношении Крыма и Севастополя надо проявить разум, заявил депутат Государственной Думы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

Константин Затулин : «Не было большей несправедливости в 1991 году, которая была допущена по отношению к русскому народу и российскому государству, чем тот факт, что в результате распада Советского Союза Крым и Севастополь по умолчанию были присвоены Украиной. Если бы Украина, понимая, что значат Крым и Севастополь для русского народа и России, была заинтересована в том, чтобы в дальнейшем жить с Россией в той самой «дружбе, сотрудничестве и партнерстве», она должна была пойти на то, чтобы вернуть подарок, который был сделан в 1954 году президиумом ЦК КПСС. Сегодня важно заставить и саму Украину, и поддерживающих ее на Западе признать, что не Россия присвоила Крым в 2014-м, а Крым украли у России в 1954-м и затем в 1991 году.

Возвращение Крыма и Севастополя в Россию перевернуло изнутри Российскую Федерацию. Все эти Болотные выступления с их псевдогероями ушли в тень. Мы поменяли путь развития Российской Федерации, мы вспомнили о национальных интересах, восстановили справедливость, вернув Крым и Севастополь в родную гавань.

В понедельник мы вместе с сенатором Сергеем Цековым внесли законопроект о признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в УССР. Я в течение многих лет, и до 2014 года, и после него, настаивал на том, что мы должны совершить этот шаг. В 2015 году, напомню, Валентина Матвиенко выступала с такой же идеей. К сожалению, тогда победила другая точка зрения: мы провели референдум и нет необходимости возвращаться к событиям 54-го года. Есть необходимость! Именно при Зеленсокм перешли от разговоров «Надо вернуть Донецк и Луганск» к разговорам «Этого не достаточно. Никакого мира не может быть между Россией и Украиной, пока вы не вернете нашу родную землю – Севастополь, Ялту, Крым – в границах 91-го года».

А с каких пор она стала родной Украине? С 1954 года. Но тогда были нарушены все законы, конституции Советского Союза, Российской Федерации, да и Украины тоже.

Первая реакция уже есть. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что этот законопроект – подарок к десятилетию Крымской весны, МИД Украины назвал законопроект паническим: они заволновались, что из-под их пропаганды вынимают закладной камень. К моему большому удивлению сенатор от города Севастополя госпожа Алтабаева высказалась, что не нужно ничего пересматривать и отменять решения Советского Союза. До этого депутат Белик от Севастополя успел тоже самое заявить. Скажите, пожалуйста, уважаемый сенатор и депутат, вы голосовали две недели назад за денонсацию соглашения между Советским Союзом и Великобританией о ловле рыбы у Кольского полуострова? Мы ее денонсировали, Президент подписал. Решение 56-го года. Что ж вы не возмущаетесь: «Зачем нам ворошить прошлое?» Или вам рыба важнее Крыма и Севастополя? Мне не хочется думать, что единственная причина таких высказываний – это ревность. Но иначе получается, что наши коллеги подыгрывают Киеву».

Благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта: «В 91-м году нас предали. Нас просто бросили, попытались забыть, нас попытались отторгнуть, но Севастополь всегда был русский, здесь всегда был русский дух и иного духа здесь быть не должно и не могло быть. И какие бы цели перед собой не ставила националистическая Украина и их хозяева, провести украинизацию Севастополя было невозможно».

Материалы круглого стола войдут во второй том «Соловьевского сборника», презентация которого состоится на IV Соловьевских научно-практических чтениях этим летом. Слушания организует Институт стран СНГ в Севастополе в память своего первого руководителя контр-адмирала Владимира Соловьева, ушедшего из жизни в 2020 году.