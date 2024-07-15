Квоты для участников СВО и их семей в бюджетные учреждения

Сегодня на аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили ход приёмной кампании в профессиональные образовательные учреждения города для участников СВО, членов их семей и членов семей погибших участников СВО.

В 2024/2025 учебном году общий объём контрольных цифр приёма составляет 1 978 мест, из которых 1 730 мест за департаментом образования и науки Севастополя и 248 мест за департаментом здравоохранения. Уже подано 3 943 заявления на зачисление, включая 108 по квоте.

Приёмная кампания началась 20 июня и продлится до 15 августа. Если после окончания приёмной кампании льготные места останутся, то свободные места будут перераспределены между другими учащимися.

В 2024 году запланировано 196 квотированных бюджетных мест, из них 26 заочной формы обучения.

В этом году квота сохранится для следующих категорий граждан:

— граждане, проходящие (проходившие) службу в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, Министерства внутренних дел Российской Федерации, в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, спасательных воинских формированиях или аварийно-спасательных службах и формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

— члены семей участников специальной военной операции (жёны, дети, родители, усыновлённые, падчерицы и пасынки);

члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции;

— лица, входящие в состав экипажа спасательного буксирного судна «СБ-739 Спасатель Василий Бех», и прикомандированный к указанному экипажу личный состав, выполнявшие 16 июня 2022 года специальные задачи в ходе специальной военной операции;

— заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», лично при посещении учебного заведения или по почте заказным письмом с уведомлением. Необходимые документы включают паспорт, документ об образовании, цветные фотографии 3х4 см и документы, подтверждающие льготу или квоту.

Анна Левина