В России зафиксирована новая схема мошенничества

Схема мошенничества нацелена на получение доступа к аккаунту на портале госуслуг. Мошенники представляются руководителями образовательных организаций или педагогами и звонят родителям, утверждая, что необходимо обновить электронный журнал или списки учащихся.

В процессе разговора они просят сообщить код из SMS-сообщения, который затем используется для доступа к аккаунту на госуслугах. Злоумышленники могут также предупредить родителей о предстоящем звонке из школы, чтобы затем выведать код подтверждения у ребенка.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России призывает граждан быть осторожными и не раскрывать личные данные.

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Кристина Ветер