Спасательная служба Севастополя продолжила вывоз загрязненного грунта с побережья в Каче, Казачьей бухте и Балаклаве

Из-за плохих погодных условий волонтеры сегодня не работали, и уборкой занимались сотрудники службы.

Они убрали мазут на пляже «Васили» и вывезли собранные мешки с грунтом из района «Нашего Паруса», чтобы избежать их смыва.

В Константиновской бухте натянули сетки, чтобы предотвратить попадание мазута на берег. Обследовали омегу, парк Победы, Солдатский пляж и Голубую бухту, но волнение моря не позволило завершить работы у 35-й береговой батареи.

Спасатели также отвезли 5 пострадавших птиц в ветеринарную клинику.

Работы продолжаются, и волонтеров пригласят к участию, как только позволит погода.

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Кристина Ветер