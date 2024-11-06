Начальнику УМВД по Севастополю Сергею Сигунову присвоено звание генерал-майора

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении воинского звания высшего офицера и специальных званий высшего начальствующего состава.

Специальным званием генерал-майора был удостоен начальник УМВД по городу Севастополю Сергей Сигунов.

Сергей Сигунов родился в 1973 году в городе Грязи Липецкой области.

В 2000 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах внутренних дел начал в 1994 году.

С 2008 по 2017 годы замещал руководителей оперативных отделов. В 2017 году возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.

В 2018 году Сигунова назначили на должность замначальника по оперативной работе УМВД России по Липецкой области. Новое назначение на пост главы полиции Севастополя было подписано 3 августа 2023 года.

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Кристина Ветер