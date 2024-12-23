В России разработали подарки для новорожденных

Теперь подарки будут собирать по ГОСТу, разработанному в Роскачестве.

В подарок должны входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от рождения до полугода, в том числе трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. Все товары должны быть выполнены в нейтральных цветах и помещены в отдельную упаковку. Список может служить ориентиром для властей по наполнению подарков.

Вся продукция должна быть российская и иметь соответствующие сертификаты.

Местные власти смогут формировать набор базовый (из списка рекомендуемых товаров) или альтернативный (родители сами выбирают необходимую им продукцию). В последнем случае власти могут вручить семье подарочные сертификаты, купоны на скидку товаров, производимых в регионе.

Все наборы выдаются при выписке из роддома бесплатно.

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Анна Левина