В Крыму будут штрафовать за салюты

Об этом сообщили в МЧС России по Республике Крым.

В новогоднюю ночь правоохранители будут выезжать к любителям запустить салют или фейерверк, и выписывать штрафы. Поводом для штрафов могут стать даже видео из соцсетей.

За пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит от 5 000 до 15 000 рублей;

За салют в ночное время — 1 500 – 2 000 рублей;

За запуск пиротехники в неположенном месте. Во дворе дома — от 500 до 1000 рублей.

Не запрещены бенгальские огни, хлопушки и холодные фонтаны.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина