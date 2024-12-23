Мошенники предлагают заработать на лайках

Злоумышленники в Telegram предлагают россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда.
Если согласиться пролайкать товары, действительно можно получить небольшую сумму на карту за работу. Но уже на следующий день жертве дают задание выкупить некий товар в онлайн-магазине.
Покупку нужно оплатить переводом на карту. Потраченные средства пользователю обещают вернуть с процентами, но этого не происходит.
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Анна Левина