Мошенники предлагают заработать на лайках

Злоумышленники в Telegram предлагают россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда.

Если согласиться пролайкать товары, действительно можно получить небольшую сумму на карту за работу. Но уже на следующий день жертве дают задание выкупить некий товар в онлайн-магазине.

Покупку нужно оплатить переводом на карту. Потраченные средства пользователю обещают вернуть с процентами, но этого не происходит.

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Анна Левина