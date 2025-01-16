В России предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней

В Госдуме считают, что длительные праздники приводят к увеличению травматизма и обострения хронических заболеваний. Мол, после праздников врачи фиксируют много случаев, связанных с чрезмерными возлияниями и перееданием.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что разумнее было бы отдыхать от трех до пяти дней, так как длинные каникулы затрудняют возвращение к рабочему ритму. Ранее Госдума уже рассматривала возможность установить обязательный выходной день 31 декабря, но этот законопроект был отклонен.

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Кристина Ветер