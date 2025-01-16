В Красноперекопске осужден мужчина за убийство знакомого

В Красноперекопске местный житель был заочно осужден за убийство своего знакомого. Прокурор Игорь Павленко поддержал обвинение по этому делу.

События произошли 1 января 2016 года, когда обвиняемый, находясь у себя в квартире, в ходе ссоры нанёс своему знакомому несколько ударов ножом в шею. После этого он скрылся от полиции.

В 2024 году правоохранительные органы узнали, что обвиняемый находится в другой стране, и дело было рассмотрено без его присутствия. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания начнётся с момента его задержания.

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Кристина Ветер