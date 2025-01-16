Изменение тарифов ОСАГО в России с 27 января: что нужно знать

С 27 января в России вступят в силу новые тарифы на ОСАГО, о которых сообщил Центральный банк. Тарифы на общественный транспорт вырастут на 11,57%, а для мотоциклистов и малых грузовиков — на 20% из-за увеличения страховых убытков.

Также вводится новый коэффициент для мотоциклов в зависимости от мощности двигателя. В некоторых регионах пройдет переоценка территориальных коэффициентов, что может привести к изменению стоимости полисов: максимальное снижение — 6%, повышение — до 10,5%.

Госдума разрабатывает поправки, которые позволят возмещать ущерб при отсутствии полиса у виновника ДТП за счет профессиональных объединений страховых компаний, что должно повысить защиту пострадавших.

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Кристина Ветер