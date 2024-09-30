В России появился новый вирус-троян, который блокирует экран телефона

Новый вредоносный вирус блокирует работу устройства, маскируясь под банковские уведомления.

После заражения трояном, экран блокируется, а телефон начинает спамить фейковыми уведомлениями о списании средств. Пока вы в панике, вам будет звонить якобы сотрудник банка, убеждая перевести деньги на «безопасный счёт».

Троян, который взламывает онлайн-банк и выводит оттуда деньги, написать достаточно сложно. Но вирус-пугалку, имитирующую пуш-уведомления легко.

Избегайте перехода по неизвестным ссылкам и не скачивайте подозрительные файлы!

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Анна Левина