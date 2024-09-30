Президент присвоил Евгению Поддубному звание Героя России

За мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга, военный корреспондент Евгений Поддубный удостоен звания ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Он работал в горячих точках с 2001 года: Чечня, Грузия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан. Ливан, сектор Газа, Донбасс, Украина.

Поддубный получил ранения дважды — Цхинвал (2008 год) и Курская область (2024 год).

Военкор награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За Отвагу».

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Анна Левина