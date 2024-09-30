В России повысят цены на пассажирские поезда дальнего следования

Через несколько месяцев стоимость билетов на поезда дальнего следования станет выше.

Сообщается, что тарифы поднимут с 2025 года на пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования на 11,6%.

На этом рост тарифов не закончится, в 2026 году планируют увеличить их на 11,4% и на 5,9% в 2027 году.

Данный прогноз опубликован на сайте Минэкономразвития.

Как отметили эксперты, цель повышения цен — поэтапное приведение тарифов к экономически обоснованному уровню в течение этих трех лет.

Хорошая новость – для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет будет действовать 50-процентная скидка.