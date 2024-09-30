Под Судаком пройдет «Зеленый фестиваль» с ярмаркой и музыкальным шоу

Есть идея интересно и с пользой провести третью субботу октября. Планируйте – 19 октября состоится «Зеленый фестиваль», который пройдет на площадке Арт Тавриды под Судаком.

На территории Академии творческих индустрий «Меганом» под Судаком пройдет фестиваль, направленный на озеленение прибрежной зоны рядом с мысом Меганом, популярным местом среди жителей и гостей Крыма.

Регистрация на мероприятие бесплатная и доступна для участников всех возрастов. Таким образом, каждый желающий — и стар и мал может внести свой вклад в озеленение.

Интересно будет всем, ведь в программе также ярмарки мастеров, мастер-классы, различные активности и вечерняя музыкальная программа с участием известных исполнителей.