В Новом Херсонесе представили новое шоу — гладиаторские бои

На сцене «Грифон Арены» ожила эпоха древнего Рима — первый век нашей эры. Зрители увидели не только сцены мирной жизни римлян и танцы прекрасных весталок, но и яростные сражения гладиаторов.

Главный герой спектакля — Марк, бывший легионер, принявший христианство. Но чтобы начать жить по-новому, ему нужно преодолеть много препятствий.

«Каждый поединок – это история о любви, предательстве, чести и несправедливости. Бои не только захватывают дух своей реалистичностью, но и учат нас важным жизненным урокам. Они напоминают нам о том, что вера может выдержать любые испытания, – рассказали организаторы.

В постановке принимают участие более 30 участников — актеры театра исторического трюка «ИстАри», шоу-театр «Мистериум», арт-группа Nagimi nogami.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина