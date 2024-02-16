В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доходы, не превышающие 30 тысяч рублей в месяц

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким предложили освободить от уплаты НДФЛ граждан, если их заработная плата не превышает 30 тысяч рублей в месяц при условии, что сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей.

«Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчёта, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остаётся без копейки, живёт от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета», — сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

К тому же из-за резкого перестраивания экономики в стране ввиду антироссийских санкций, особенно актуальным становится вопрос экономического роста. На место крупных зарубежных предприятий приходят новые отечественные производители, но не каждое открывшееся производство может позволить сразу выплачивать высокую заработную плату своим работникам.

В Севастополе средняя заработная плата – 38 764 рубля. За вычетом НДФЛ – это 33 700 на руки. По данным рейтингов, в 2023 году город занял 64 строчку по доходам населения в стране.

«Те пять тысяч рублей, которые уходят на налоги, для многих семей достаточно ощутимы. Это – оплата коммунальных услуг за месяц или закупка продуктов на всю семью на 7-14 дней. Зарплата в размере 30 тысяч рублей является недостаточной для создания комфортных условий жизни граждан», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В ЛДПР уверены, освобождение людей с годовым доходом, не превышающим 360 000 рублей от уплаты НДФЛ, станет ощутимой мерой поддержки для малообеспеченных граждан.