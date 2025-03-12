В России не будут вводить налог на хозпостройки на дачных участках

Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 1 марта в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков: дома, бани, гаражи и так далее. В частности, утверждалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.

В Росреестре сообщили, что эта информация не соответствуют действительности.

Напомним, что с 1 марта вступили в силу два федеральных закона, один из которых касается освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию. Второй закон говорит, что эксплуатировать построенные здания и сооружений можно только после возникновения прав на них.