Депутаты хотят запретить рекламу магических услуг

Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, в том числе астрологии, магии, энергетического «лечения», гаданий.
Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Ресурсы распространяющие такие услуги планируют блокировать.
По словам Останиной у этих практик нет научного обоснования, они вводят людей в заблуждение и часто применяются для обмана.
Цель законопроекта — защитить людей от психологического и финансового вреда.
Анна Левина