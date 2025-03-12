Депутаты хотят запретить рекламу магических услуг

Россия
12-03-2025

Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, в том числе астрологии, магии, энергетического «лечения», гаданий.

Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ресурсы распространяющие такие услуги планируют блокировать.

По словам Останиной у этих практик нет научного обоснования, они вводят людей в заблуждение и часто применяются для обмана.

Цель законопроекта — защитить людей от психологического и финансового вреда.

 