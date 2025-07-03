Директора парка Тайган Олега Зубкова выписывают из больницы

Директор парка Тайган Олег Зубков скоро покинет больницу — об этом он сообщил в официальном аккаунте парка.

Зубков отметил, что пока ему трудно говорить, но уже запланирована пресс-конференция, которая пройдет в парке во вторник, 8 июля. На ней он намерен рассказать о своем самочувствии и ответить на вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва. Правоохранители подтвердили, что на Зубкова напали те же львы, что ранее убили Леокадию Перевалову. Осенью 2024 львов решили не усыплять — тогда Зубков счёл, что проработавшая в «Тайгане» 18 лет сотрудница парка погибла из-за человеческого фактора. Спасла директора «Тайгана» его пресс-секретарь Татьяна Алексагина, которая отогнала льва ведром и веником.

Дмитрий Островский

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