В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

По статистике без ОСАГО ездят 7-10 % российских водителей (от 2,5 до 3,6 миллиона человек). В Госдуме предложили увеличить размер штрафа за отсутствие полиса с 800 до 5 тысяч рублей.

Инициативу поддержали в правительстве России и МВД.

Проконтролировать наличие полиса сейчас непросто — использование дорожных камер для их проверки возможно не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025-го ГИБДД перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей.

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Анна Левина