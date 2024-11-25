В России введут штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Закон был принят и вступит в силу 1 марта 2025 года, но в нем не была указана система штрафов. Сейчас в законопроекте прописаны следующие штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Необходимо только определить кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.

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Анна Левина