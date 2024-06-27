ЛДПР подала список кандидатов для регистрации на выборах в заксобрание Севастополя

Севастопольское отделение ЛДПР одно из первых уведомило городскую избирательную комиссию о выдвижении кандидатов от ЛДПР на предстоящих выборах в сентябре текущего года

Как отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор СГО ЛДПР Илья Журавлев несмотря на то, что неприятель пытается расшатать мирную обстановку в городе – яркий пример тому атака ВСУ на мирных жителей, которая произошла в воскресенье на пляже в Учкуевке, все городские службы и механизмы в городе работают штатно. И врагу не удастся дестабилизировать ситуацию в городе. Вопрос с предстоящими выборами также идет по регламенту.

«Все севастопольцы стойко переживают трагедию, которая произошла на днях. Тем не менее, продолжается подготовка к выборам. Мы работаем с профессиональным составом избирательной городской комиссии, которая проверена уже многими избирательными кампаниями. Комиссия зарекомендовала себя как профессиональный и надежный компетентный орган, работающий в интересах севастопольцев в рамках действующего избирательного законодательства», — прокомментировал Илья Журавлев.

Добавив, что кандидаты от ЛДПР – это достойные люди, за которых не стыдно.

Все они — известные жители Севастополя, которые активно проявили себя в составе Севастопольского городского отделения ЛДПР и жизни города. Патриоты. Люди, которым важно развитие нашего города, а также стабильность жителей Севастополя.

Кристина Ветер

Фото: Анна Левина

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