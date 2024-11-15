В России хотят создать банки донорского грудного молока

В России планируется создание банков донорского грудного молока, о чем сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета по защите семьи, материнства и детства.

Она отметила, что существует высокий спрос на донорское молоко, а на некоторых интернет-ресурсах возможно безнаказанно продавать непроверенное молоко, что может представлять опасность для здоровья детей. По словам Буцкой, только 37% детей в стране до полугода продолжают получать грудное молоко, в то время как остальные переходят на молочные смеси. Поэтому банки донорского молока станут хорошей альтернативой для таких детей.

Создание этих банков разрабатывается в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова и Роспотребнадзором, с учетом международного опыта. В шести странах, таких как Бразилия, Индия, ЮАР, Сингапур, Австралия и Норвегия, уже успешно работают подобные банки, пишет URA.RU.

Также в России обсуждается поддержка отечественных производителей смесей для искусственного вскармливания, поскольку почти 90% этого рынка занимает импортная продукция, как подчеркивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Кристина Ветер