От цифр и рекламы до актуальных услуг в современном парикмахерском мире: как начать самостоятельное красивое дело

«Мастер-класс» для САМОЗАНЯТЫХ, зарегистрированных в городе Севастополе

В программе: — актуальные цифровые инструменты для ведения бизнеса; — создание и ведение аккаунтов в социальных сетях; — использование платформ для привлечения клиентов и онлайн-записи; — основы визуального контента и брендирования; — актуальные услуги в современном парикмахерском мире:

Спикер — Тереня Виктория: ⁃ владелец и основатель салона «Ферро» в Севастополе. Салон в 2021 году стал TopSalon Estel ⁃ мастер парикмахер со стажем более 15 лет ⁃ аккредитованный технолог-эксперт ⁃ преподаватель авторских мастер-классов «Здоровая психология парикмахеров», «Делегирование в красивом бизнесе», «Современные техники салонных окрашиваний», «Люкс Блонд», эксперт базовой колористики для салонов красоты

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой бизнес»

Дата и время: 22 ноября, 10:00-16:00

Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_namre/ Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

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