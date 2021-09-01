Как качинская школа №13 оказалась готовой к 1 сентября

В правительстве обещают объявить результаты проверки

На прошлой неделе после доклада директора департамента образования Елены Богомоловой о стопроцентной готовности учебных заведений к новому учебному году, в Севастополе разразился скандал в школе №13 пгт Кача. Родители выложили в соцсети фото помещений классов, в которых царила разруха и просили губернатора вмешаться, так как их заставляли самих закончить там ремонт.

На место выезжал вице-губернатор Игорь Михеев, после этого за неделю успели практически полностью отремонтировать школу. И сегодня, 1 сентября, для качинских детей прозвенел настоящий первый звонок.

«Школа открыта, принимает ребят, ученики находятся в комфортных условиях. Вчера мы смогли посмотреть все классы, ремонт в целом закончен, школа готова к началу учебного года. Остались ещё два кабинета и актовый зал, но я уверен, что они до конца этой недели будут сделаны и с понедельника будет стопроцентная готовность всей школы», — рассказал вице-губернатор Игорь Михеев.

В свою очередь, директор школы №13 Татьяна Зосимова отметила, что, когда директор департамента докладывала, акта готовности к началу учебного года у них не было.

«Когда в середине августа приезжала комиссия по проверке готовности школы, нашей школе Департамент образования акт готовности не выдал, то есть я должна была его получить тогда, когда была бы готова к открытию школы. Я сказала, что школа будет готова к 31-му августа», — сказала она в комментариях телеканалу «НТС».

При этом Игорь Михеев заявил, в правительстве продолжают выяснять подробности случившегося.

«Мы занимаемся сейчас проверкой, она началась. По этому вопросу мы собираем всю необходимую информацию, есть приоритеты. Для меня первый приоритет был подготовить школу… Но конечно мы анализируем. Я думаю, что в ближайшее время результаты этой служебной проверки будут также объявлены как я и обещал», — подчеркнул он.

Ольга Сурикова