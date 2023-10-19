В России апартаменты точно не приравняют к жилью

Понятие апартаментов может появиться в российском законодательстве, но к жилью их точно не приравняют, пишут РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина.

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений, в котором по факту проживают люди», — пояснил Стасишин.

При этом к жилью приравнивать апартаменты никто не намерен.

Ранее мы писали, что в Севастополе упала стоимость вторичной недвижимости, правда всего на 1%. При этом, в среднем по России цены на вторичном рынке выросли на 14%.

Дарья Тимофеева

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