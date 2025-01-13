В Республике Крым собрано 36,18 тонн загрязненного мазутом песка и грунта

МЧС Крыма 13 января опубликовало итоги работы работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов за минувшие сутки.

В Республике Крым 225 мониторинговыми группами за сутки обследовано 488,8 км береговой линии.

В течение суток авиацией и 22-мя судами был проведен мониторинг в акватории Черного моря западного и южного побережья.

За день в 6 муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтёрами было очищено 9,61 км. береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.

Всего было привлечено сил и средств в количестве 976 человек и 216 единиц техники, сообщает МЧС Крыма.

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Ольга Сурикова