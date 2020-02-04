В районе Сахарной головки грибники нашли гранаты времен ВОВ

В лесу около поселка Сахарная Головка местные грибники обнаружили множество боеприпасов времен ВОВ.

На место опасной находки незамедлительно приехали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут».

Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты времен Великой Отечественной Войны в количестве 20 шт.

Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН «Беркут» во взаимодействии с саперами УМЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: Денис Михайленко