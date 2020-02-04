Происшествия

В районе Сахарной головки грибники нашли гранаты времен ВОВ

04-02-2020
выпускающий редактор
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В лесу около поселка Сахарная Головка местные грибники обнаружили множество боеприпасов времен ВОВ.
На место опасной находки незамедлительно приехали взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут».
Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты времен Великой Отечественной Войны в количестве 20 шт.
Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН «Беркут» во взаимодействии с саперами УМЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации.
 
По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя
 
Фото: Денис Михайленко

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