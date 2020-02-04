В Херсонесе откроется выставка о местных животных

5 февраля в 16 часов в музее-заповеднике откроется стендовая выставка «Они живут в Херсонесе».

На территории Херсонеса можно встретить множество животных и птиц, в том числе довольно редких Например, степных чаек-хохотуний, давно приспособившихся к жизни рядом с человеком, южного ежа или нетопыря-карлика из семейства гладконосых летучих мышей. Намного реже можно увидеть трусливых зайцев-русаков, а во время осмотра не исследованной пока части городища –прячущегося в густой траве фазана.

Выставка выполнена в виде наглядной фотоэнциклопедии с обширными научными комментариями, которая описывает около трех десятков зверей, птиц, ящериц, насекомых и других обитателей прибрежной полосы, обживших уникальный природный ландшафт заповедника.

Выставка «Они живут в Херсонесе» будет расположена на аллее возле Античного театра. Ее смогут увидеть все гости Херсонесского музея до 12 марта.