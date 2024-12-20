За незаконную рекламу онлайн-казино будут наказывать

Депутаты внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете.

Авторы проекта уверены, что такая инициатива поможет снизить число людей, страдающих лудоманией (игровой зависимостью), особенно среди молодежи.

За рекламу онлайн-казино грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Если информация будет распространяться среди несовершеннолетних, наказание будет более строгим — лишение свободы от двух до пяти лет с возможным запретом на занятие определённых должностей или деятельностью сроком до десяти лет.

Если нарушение будет совершенно группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, а также при получении крупного дохода — грозит лишение свободы от двух до шести лет с возможным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет.