В районе 7 км Балаклавского шоссе построят три жилых квартала

В районе 7 км Балаклавского шоссе на площади около 70 гектаров возведут многоквартирные дома с 1 032 квартирами, включая двухуровневые с отдельными входами.

Известно, что застройщик построит детский сад и передаст 5% квартир городу.

Также за счет бюджета построят еще три детских сада, поликлинику и школу. Строительство начнется в 2025 году и планируется завершить в 2027-м.

Губернатор Севастополя Михаил Развожев подписал соглашение с застройщиком о комплексном развитии территории, включая школу на 1500 мест и несколько детских садов. Общий объем инвестиций составит 26 млрд рублей. Социальные объекты будут строить городские власти.

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Кристина Ветер