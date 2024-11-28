Бастрыкин поручил срочно проверить, что с очистными сооружениями в Саках

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу представить отчет о результатах проверки информации о нарушениях природоохранного законодательства в Саках.

Есть информация о том, что ранее построенные очистные сооружения в Саках не были введены в эксплуатацию. Из-за этого сточные воды с местных предприятий сбрасываются в Сакское озеро, что приводит к его загрязнению. Это может привести к экологической катастрофе.

Сообщается, что меры по устранению этих нарушений не применяются.

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка. Исполнение данного поручения и ход процессуальной проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер