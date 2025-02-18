Генплан решит проблему пробок в Севастополе только с новым транспортным каркасом — вице-спикер Заксобрания

Сегодня, 18 февраля, на сессии Заксобрания севастопольские депутаты рассматривают проект Генерального плана города.
Вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев подчеркнул, что Генплан является стратегическим документом, который определит развитие нашего города на ближайшие 20 лет. Но важно при этом учесть транспортный вопрос.
«Количество транспорта в Севастополе не соответствует существующим пропускным способностям дорог. Согласно документу генплана, каркас включает новые развязки, перехватывающие парковки, но представленные решения все-таки наводят на вопросы. Все-таки когда будет вторая транспортная магистраль? Сможет ли она справиться с нагрузкой? Разгрузится ли центр? На какое количество транспортных средств все-таки рассчитана новая транспортная сеть? Эти вопросы требуют тщательного анализа, чтобы избежать ситуации, когда горожане будут вынуждены пересесть с автомобилей на самокаты», — поднял важные для севастопольцев вопросы в ходе обсуждения Генплана Журавлев.
Он отметил, что на многочисленных депутатских приемах севастопольцы задают вопрос, станет ли Генплан всего лишь бумажным проектом, или все-таки город сможет избавиться от пробок.
В качестве первостепенных мер вице-спикер считает, что нужно начать с перехватывающих парковок. Для их строительства стоит пригласить инвесторов и выделить для этих целей землю.
Следующий шаг: проектирование и строительство «уже завтра» нового транспортного каркаса.
«Может возникнуть вопрос возможного дефицита средств, но они же находятся, когда речь идет о бордюринге», — акцентировал глава фракции ЛДПР и добавил, что в целом выступает за принятие данного проекта Генплана.
Также депутат выделил еще необходимое требование к застройщикам организации «Двора без машин», когда автомобили паркуются по внешнему периметру квартала или на специально выделенных парковках. Так как сегодня проезд коммунальной техники и специальных служб не подразумевает свободного проезда к адресату.
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Ольга Сурикова