В правительстве Севастополя напомнили о сроках приема документов на возмещение затрат фермерам

На закладку и уход за многолетними насаждениями

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка информирует о сроках приема документов от субъектов хозяйствования на получение, возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными культурами).

Прием документов будет осуществляться с 25 апреля по 12 мая 2022 года включительно по адресу: г. Севастополь, улица Партизанская, 4а.

Отмечается, что целью предоставления субсидии является:

закладка многолетних насаждений, включая питомники.

уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более трех лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники (за исключением ухода за виноградниками), в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки),

раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних насаждений.